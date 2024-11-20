Mehmet Öz kimdir? Türk doktor ABD sağlık politikalarında etkili bir pozisyona geliyor

20 Kasım 2024 09:59 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 10:05

ABD başkanı Donald Trump, Türk doktor Mehmet Öz’ü federal sağlık hizmetleri Medicare ve Medicaid'in direktörlüğüne aday gösterdiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından Mehmet Öz’ün hayatı merak edildi.

ABD’nin seçilen son başkanıTrump​, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Amerika'nın ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya olduğunu ve bu sorunlarla baş etme noktasında Mehmet Öz'den daha nitelikli bir doktorun olmadığını belirtti.

MEHMET ÖZ KİMDİR?

11 Haziran 1960 yılında Cleveland Ohio’da kentinde dünyaya gelen Mehmet Öz, ünlü kalp cerrahı Mustafa Öz’ün oğludur.

Harvard Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamlayan Mehmet Öz, Pennsylvania Üniversitesi’nde tıp ve işletme alanlarında çift diploma aldı.

Kardiyotorasik cerrahi alanda uzmanlaşan Öz, Columbia Üniversitesi’nde profesörlük yaparak cerrahi alanda birçok başarılı operasyonlara imza atmıştır.

Aynı zamanda bilimsel araştırmalara katkı sağlayan Mehmet Öz, 2009 yılında Oprah Winfrey tarafından desteklenen The Dr. Oz Show adlı programda geniş çapta tanındı.

Zaman içinde siyasetle de ilgilenen Mehmet Öz, 2022 yılında Pensilvanya eyaletinde Cumhuriyetçi Parti’den ABD​ Senatosu’na aday olmuş, ancak seçimleri kazanamamıştır.

MEHMET ÖZ’E ABD KABİNESİNDE HANGİ GÖREV VERİLDİ?

Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, doktor​ Öz'ü Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğüne aday gösterdiğini açıkladı.

Amerika'nın ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya olduğunu ve bu sorunlarla baş etme noktasında Öz'den daha nitelikli bir doktorun olmadığını belirten Trump, Mehmet Öz'ün Amerikan sağlık sistemi içindeki birçok sorunu çözebileceğini vurguladı.