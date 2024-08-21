Mehmet Şimşek istifa iddialarına İletişim Başkanlığı tarafından yalanlama geldi

21 Ağustos 2024 10:49 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 10:54

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevinden istifa edeceğine dair çıkan iddiaların ardından detaylar gündeme geldi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise yaptığı açıklama ile istifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA ETMEK İSTİYOR İDDİALARINA YALANLAMA GELDİ

Dün akşam sosyal medyada gündem olan istifa haberleriyle ilgili doğru bilgi DMM tarafından paylaşıldı.

Yazar Erol Mütercimler tarafından ortaya atılmış olan iddiaya göre 2 hafta önce Bakan Şimşek'in istifa etmek istediği ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ikna etmesi sonucunda görevde kaldığı yer aldı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise konuyla ilişkin yalanlamayı şu açıklama ile paylaştı:

"Bakan Şimşek'in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."