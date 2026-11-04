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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 18:46
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 18:46

Mehmet Uygar Aksu kansere yakalandığını açıkladı! MUA ne kanseri, sağlık durumu nasıl?

Sosyal medya fenomeni Mehmet Uygar Aksu, bilinen adıyla MUA, bacağında bulunan kitlenin kötü huylu tümör olduğunu açıkladı. Yaklaşık 2,5 yıl önce fark ettiği şişlik nedeniyle doktora başvuran Aksu, yaşadığı süreci takipçileriyle paylaştı. Peki, Mehmet Uygar Aksu ne kanseri, sağlık durumu nasıl?

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Editor
 TGRT Haber
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Mehmet Uygar Aksu kansere yakalandığını açıkladı! MUA ne kanseri, sağlık durumu nasıl?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 18:46
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 18:46

Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Mehmet Uygar Aksu (MUA), teşhisi aldığını duyurdu. Bacağında uzun süredir bulunan şişliği başlangıçta yağ bezesi zannettiğini anlatan fenomen, kitlenin büyümesi üzerine doktora başvurdu. Yapılan ultrason ve MR incelemelerinin ardından kitlenin kötü huylu tümör olduğu kendisine bildirildi.

MEHMET UYGAR AKSU NE KANSERİ?

Mehmet Uygar Aksu, bacağının üst-yan bölümünde bulunan kitlenin kötü huylu tümör olduğunu açıkladı. Aksu'nun paylaştığı bilgilere göre kitle, yaklaşık 2,5 yıl önce nohut veya erik büyüklüğündeyken son haftalarda ceviz büyüklüğüne ulaştı.

Mehmet Uygar Aksu kansere yakalandığını açıkladı! MUA ne kanseri, sağlık durumu nasıl?

İlk muayenede yağ bezesi olabileceği düşünülen kitle için ultrason ve MR incelemesi yapıldı. Doktorunun değerlendirmesi sonrasında kitlenin kötü huylu tümör olduğu Aksu'ya bildirildi. Ancak tümörün kesin türü ve evresi henüz açıklanmadı. Bu nedenle hangi kanser türü olduğuna ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor.

MEHMET UYGAR AKSU'NUN SAĞLIK DURUMU

Mehmet Uygar Aksu, sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada biyopsi ve tedavi sürecinden söz etti. Tümörün kesin özelliklerinin ve tedavi planının yapılacak ileri tetkiklerle netleşmesi bekleniyor.

Aksu, teşhisi öğrendiği anda büyük bir şok yaşadığını ancak moralini korumaya çalıştığını belirtti. Fenomenin tedavi sürecine ilişkin yeni bir açıklaması ise henüz bulunmuyor.

Mehmet Uygar Aksu kansere yakalandığını açıkladı! MUA ne kanseri, sağlık durumu nasıl?

MEHMET UYGAR AKSU KANSER OLDUĞUNU AÇIKLADI

Yaşadığı süreci takipçileriyle paylaşan Aksu, yaklaşık 2,5 yıl önce bacağında ağrısız bir şişlik fark ettiğini ancak yağ bezesi olduğunu düşünerek doktora gitmeyi ertelediğini anlattı. Kitlenin büyümesi üzerine hastaneye başvurduğunu belirten fenomen, doktorundan kötü huylu tümör teşhisini duyduğunda büyük üzüntü yaşadığını ifade etti.

Aksu, açıklamasında tedavi sürecinin iyi geçmesini umduğunu belirterek, "Şu iş hayırlısıyla bir bitsin, 'tümörüm ağrıyor' diye şarkı yapacağım" sözleriyle esprili yaklaşımını da korudu.

ETİKETLER
#kanser
#tümor
#Ultrason
#Mr
#Mehmet Uygar Aksu
#Aktüel
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