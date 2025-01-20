Meksika Körfezi nerede? ABD Başkanı Trump adını Amerika Körfezi olarak değiştirecek

20 Ocak 2025 22:06 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 22:12

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın göreve gelir gelmez ilk icraat olarak Meksika Körfezi’nin adını Amerika Körfezi değiştirmeyi vadetti. Meksika Körfezi tartışmalarla birlikte merak konusu oldu.

ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump​, bugün itibariyle ikinci dönemine resmen başladı.

Başkanlık yeminin ardından konuşan Donald Trump​, “Amerika’nın altın çağı şimdi başlıyor, herkes bize saygı duyacak” dedi.

“MEKSİKA KÖRFEZİ AMERİKA KÖRFEZİ OLACAK”

Trump konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugünden itibaren Meksika Körfezi’nin ismini Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz. Panama Kanalı’nı geri alacağız. Amerika için imkânsız diye bir şey yoktur.”

MEKSİKA DEVLET BAŞKANI DALGA GEÇTİ

Öte yandan Trump’ın açıklamalarını tiye alan Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, yaşananlara mizahi bir yanıt verdi.

Sheinbaum, Güney Amerika’nın da bundan sonra Meksika Amerikası olarak anılması gerektiğini söyledi.

MEKSİKA KÖRFEZİ NEREDE?

Meksika Körfezi, Atlas Okyanusu'nun batısında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinden başlayıp Meksika'nın Yucatán eyaletinde son bulan bir körfez.

Meksika Körfezi, dünyanın en büyük körfezlerinden biridir.