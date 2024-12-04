Melih Bostan kimdir? ZTK'da Konyaspor gol olup yağdı
Türkiye Kupası'nda Kepezspor'u 9-0 mağlup eden Konyaspor’da Melih Bostan bulduğu 4 golle gündem oldu.
Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Kepezspor'u ağırladı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 45+1. dakikalarda Kramer, 11, 69 ve 85. dakikalarda Melih Bostan, 35. dakikada Prip, 42. dakikada Tunahan Taşçı, 77. dakikada Melih Bostan ve 89. dakikada Melih İbrahimoğlu kaydetti.
KONYASPOR GOL OLDU YAĞDI
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Konyaspor, evinde Kepezspor'u 9-0 mağlup etti.
Beşiktaş'ın 10-0'lık galibiyetinin ardından bu karşılaşma turnuvadaki en gollü ikinci maç oldu.
MELİH BOSTAN KİMDİR?
Tarihi karşılaşmada Melih Bostan 4 gol buldu.
Bostan’ın kariyeri ve hayatı maçın ardından araştırma konusu oldu.
Melih Bostan, 08 Nisan 2004 tarihinde dünyaya geldi.
167 cm boyunda olan Melih Bostan, sağ ayağını kullanmaktadır.
2015 2016 sezonunda altyapısında yetiştiği Derince Birlikspor’un 3 farklı yaş kategorisinde maça çıkan Melih Bostan bir sezonda 123 gol atmıştı.