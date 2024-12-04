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Melih Bostan kimdir? ZTK'da Konyaspor gol olup yağdı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
04 Aralık 2024 21:51 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 21:56
Melih Bostan kimdir? ZTK&#039;da Konyaspor gol olup yağdı

Türkiye Kupası'nda Kepezspor'u 9-0 mağlup eden Konyaspor’da Melih Bostan bulduğu 4 golle gündem oldu.

Konyaspor​, Ziraat Türkiye Kupası​ 4. tur maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Kepezspor'u ağırladı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 45+1. dakikalarda Kramer, 11, 69 ve 85. dakikalarda Melih Bostan, 35. dakikada Prip, 42. dakikada Tunahan Taşçı, 77. dakikada Melih Bostan ve 89. dakikada Melih İbrahimoğlu kaydetti.

Melih Bostan kimdir? ZTK'da Konyaspor gol olup yağdı - 1. Resim

KONYASPOR GOL OLDU YAĞDI

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Konyaspor, evinde Kepezspor'u 9-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ın 10-0'lık galibiyetinin ardından bu karşılaşma turnuvadaki en gollü ikinci maç oldu.

Melih Bostan kimdir? ZTK'da Konyaspor gol olup yağdı - 2. Resim

MELİH BOSTAN KİMDİR?

Tarihi karşılaşmada Melih Bostan 4 gol buldu.

Bostan’ın kariyeri ve hayatı maçın ardından araştırma konusu oldu.

Melih Bostan, 08 Nisan 2004 tarihinde dünyaya geldi.

167 cm boyunda olan Melih Bostan, sağ ayağını kullanmaktadır.

2015 2016 sezonunda altyapısında yetiştiği Derince Birlikspor’un 3 farklı yaş kategorisinde maça çıkan Melih Bostan bir sezonda 123 gol atmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular
20 yaşında.

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Kaynak: TGRT Haber
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