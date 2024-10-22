Meltem Miraloğlu 2019 senesinde Patrick Grady ile evlenmişti

22 Ekim 2024 14:29 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 14:40

Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz Meltem Miraloğlu, gündeme gelirken özel hayatı da hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Oyuncunun deport edildiğine dair çıkan iddialar sonrasında hayranları eşini de araştırmaya başladı.

Onur Akay'ın haberine göre Meltem Miraloğlu deport edildi. İddialar sosyal medyada konuşulurken evli olduğu ismin kim olduğu da merak konusu oldu.

Meltem Miraloğlu, birçok projede yer almıştı.

MELTEM MİRALOĞLU EVLİ Mİ, KİMİNLE?

Oyuncu 2016 senesinde oyuncu ve yönetmen olan Tayfur Aydın ile evlenmişti. Çift 2017 senesinde boşanırken 2019 senesinde Amerikalı Patrick Grady ile evlendiğini duyurmuştu.

MELTEM MİRALOĞLU OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Oyuncunun yer aldığı sinema fimleri arasında Sekerat Son, Aşık, Ateş, Güzel Günler Göreceğiz yer alırken dizileri arasında Güzel Günler Göreceğiz, Hayat Devam Ediyor, Kılıç Günü ve Bir Bulut Olsam yer alıyor.

KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Birçok projede yer alan oyuncu isim 13 Ocak 1987 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olmasının ardından Mahsun Kırmızıgül tarafından keşfedilerek oyunculuğa adım attı.

MELTEM MİRALOĞLU KARİYERİ

Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi reklam projesi ile ilk deneyimini yaşayan isim Hayat Devam Ediyor dizisinde başrolde yer aldı. 2012 yılında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Adını Kalbime Yazdım dizisinde Dicle karakteri ile tanındı.