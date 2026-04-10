Aktüel
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm

Meltem Taylan Aydın kimdir?

Halkbank, KAP'a yaptığı açıklamada Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Meltem Taylan Aydın'ın seçildiğini duyurdu. Meltem Taylan Aydın kimdir?

Meltem Taylan Aydın kimdir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 09:29

Bankacılık sektöründe yapılan son yönetim değişiklikleri sonrası Meltem Taylan Aydın ismi öne çıkarken, hem akademik geçmişi hem de kamu görevleri kapsamındaki deneyimi merak konusu oldu.

Meltem Taylan Aydın, bankacılık sektöründeki son yönetim değişiklikleri sonrası Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.
Meltem Taylan Aydın, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur.
Lisansüstü çalışmalarını ekonomi alanında, gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik performans analizi ve davranışsal ekonomi konularına odaklanarak yapmıştır.
Harvard Üniversitesi Yükselen Liderler programına kabul edilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde başdanışmanlık görevini yürütmüş ve Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliği yapmıştır.
Uzun yıllar Halkbank yönetim kurulunda yer almıştır.
Son görev dağılımı ile Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

MELTEM TAYLAN AYDIN KİMDİR?

1973 yılında Ankara’da doğan Meltem Taylan Aydın, eğitim hayatına Türkiye’nin köklü kurumlarından birinde başladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Aydın, lisans eğitimi boyunca ekonomi ve yönetim alanlarına odaklandı.

Lisansüstü çalışmalarını ekonomi alanında sürdüren Aydın, özellikle gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik performans analizi ve davranışsal ekonomi konularına yöneldi.

Akademik çalışmalarını uluslararası düzeye taşıyarak Harvard Üniversitesi bünyesinde yürütülen Yükselen Liderler programına kabul edilmesi, kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

KAMU GÖREVLERİ VE EKONOMİ YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ

Meltem Taylan Aydın, akademik birikimini kamu yönetimi alanına taşıyarak ekonomi politikalarının şekillendirilmesinde aktif rol üstlendi. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde başdanışmanlık görevini yürütürken aynı zamanda ekonomi politikalarının belirlenmesinde etkili kurullarda yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliği kapsamında, Türkiye’nin makroekonomik stratejilerinin oluşturulmasına katkı sağlayan Aydın, özellikle finansal istikrar ve büyüme politikaları üzerine çalışmalar yürüttü.

Bu görevler, onun hem teorik hem de uygulamalı ekonomi alanındaki deneyimini güçlendirdi.

Meltem Taylan Aydın hangi görevlerde bulundu?

Meltem Taylan Aydın, Cumhurbaşkanı başdanışmanı ve ekonomi politikaları kurulu üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca uzun yıllar boyunca Halkbank yönetim kurulunda yer aldı.

Halkbank’taki yeni görevi nedir?

Son yapılan görev dağılımı ile birlikte Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. Bu görev kapsamında bankanın stratejik karar süreçlerinde en üst düzeyde sorumluluk üstlenmektedir.

