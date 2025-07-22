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 | Erdem Avsar

Memleket Partisi kapandı mı neden?

Kurucu Genel Başkan Muharrem İnce’nin CHP’ye katılmasının ardından Memleket Partisi, kurultayda yapılan oylama sonucunda kendini feshetme kararı aldı.

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Memleket Partisi kapandı mı neden?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 20:07
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 20:07

Kurultayda oylamaya giden , resmen kapatıldı.

Genel Başkanı ’nin 'ye geçmesinden sonra 21 ve 22 Temmuz'da düzenlenen olağanüstü kurultaydaki oylama sonucuyla kapanma kararı aldı.

Kararın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Muharrem İnce ise şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi, bizim bütün söylemlerimizi iddialarımızı sahiplenen bir partidir. Yol değişir, yolcu değişir ama hedef değişmez! Memleket sevdamız Memleket Partisi ile başlamadı, onunla bitmez!”

Memleket Partisi kapandı mı neden?

NE OLMUŞTU?

Uzun yıllar CHP'de görev alan Muharrem İnce, 2018'de cumhurbaşkanı adayı olmuştu.

Şubat 2021'de ise CHP'den ayrılan İnce, Mayıs ayında Memleket Partisi'ni kurmuştu.

Parti düzenlenen 2. Olağanüstü 'da oy çokluğuyla kendilerini feshetti.

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, kararın ardından “Sayın Muharrem İnce’nin yanında; cumhuriyet, adalet ve demokrasi mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

ETİKETLER
#chp
#fesih
#muharrem ince
#memleket partisi
#kurultay
#Parti Kurultayı
#Siyasi Haber
#Aktüel
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