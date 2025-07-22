Memleket Partisi kapandı mı neden?

Kurultayda oylamaya giden Memleket Partisi, resmen kapatıldı.

Genel Başkanı Muharrem İnce’nin CHP'ye geçmesinden sonra 21 ve 22 Temmuz'da düzenlenen olağanüstü kurultaydaki oylama sonucuyla kapanma kararı aldı.

Kararın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Muharrem İnce ise şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi, bizim bütün söylemlerimizi iddialarımızı sahiplenen bir partidir. Yol değişir, yolcu değişir ama hedef değişmez! Memleket sevdamız Memleket Partisi ile başlamadı, onunla bitmez!”

NE OLMUŞTU?

Uzun yıllar CHP'de görev alan Muharrem İnce, 2018'de cumhurbaşkanı adayı olmuştu.

Şubat 2021'de ise CHP'den ayrılan İnce, Mayıs ayında Memleket Partisi'ni kurmuştu.

Parti düzenlenen 2. Olağanüstü Kurultay'da oy çokluğuyla kendilerini feshetti.

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, kararın ardından “Sayın Muharrem İnce’nin yanında; cumhuriyet, adalet ve demokrasi mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.