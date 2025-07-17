Memleket Partisi kapatılıyor mu, neden? CHP ile birleşecek mi?

Memleket Partisi'nin kurucusu Muharrem İnce geçtiğimiz ay tekrardan CHP'ye geri döndüğünü açıklamıştı. Muharrem İnce'nin ayrılmasının ardından Memleket Partisi'ne ne olacağı gündeme gelmişti.

Vatandaşlar tarafından Memleket Partisi kapatılıyor mu, neden sorularının cevapları araştırılıyor.

MEMLEKET PARTİSİ KAPATILIYOR MU?

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven tarafından yapılan açıklamalara göre parti 21-22 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak olan kurultayın ardından kapatılacak.

Konuyla ilgili açıklamasında Güven "Büyük hayallerle, tertemiz duygular ile yola çıkarak kurduğumuz Memleket Partisi'ni 21-22 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştireceğimiz kurultayla kapatma kararı almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MEMLEKET PARTİSİ CHP İLE BİRLEŞECEK Mİ?

Memleket Partisi'nin kapatılma kararını açıklayan Güven, "ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.