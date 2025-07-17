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 | Hüseyin Bahcivan

Memleket Partisi kapatılıyor mu, neden? CHP ile birleşecek mi?

Muharrem İnce'nin, CHP'ye geçmesinin ardından Memleket Partisi'nin kapatılıp kapatılmayacağı gündeme gelmişti. Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamanın ardından vatandaşlar Memleket Partisi neden kapatılıyor, CHP ile birleşecek mi sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

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Memleket Partisi kapatılıyor mu, neden? CHP ile birleşecek mi?
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 12:46

'nin kurucusu geçtiğimiz ay tekrardan 'ye geri döndüğünü açıklamıştı. Muharrem İnce'nin ayrılmasının ardından Memleket Partisi'ne ne olacağı gündeme gelmişti.

Vatandaşlar tarafından Memleket Partisi kapatılıyor mu, neden sorularının cevapları araştırılıyor.

Memleket Partisi kapatılıyor mu, neden? CHP ile birleşecek mi?

MEMLEKET PARTİSİ KAPATILIYOR MU?

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven tarafından yapılan açıklamalara göre parti 21-22 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak olan kurultayın ardından kapatılacak.

Konuyla ilgili açıklamasında Güven "Büyük hayallerle, tertemiz duygular ile yola çıkarak kurduğumuz Memleket Partisi'ni 21-22 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştireceğimiz kurultayla kapatma kararı almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi kapatılıyor mu, neden? CHP ile birleşecek mi?

MEMLEKET PARTİSİ CHP İLE BİRLEŞECEK Mİ?

Memleket Partisi'nin kapatılma kararını açıklayan Güven, "ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
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#Parti Kapatımı
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