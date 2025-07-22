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 | Erdem Avsar

Memur maaş farkı ne zaman yatacak Temmuz’da mı?

Temmuz 2025 memur maaş zammı sonrası milyonlarca kişinin gözü kulağı, 14 günlük maaş farkı ödemelerinde.

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Memur maaş farkı ne zaman yatacak Temmuz’da mı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 18:13

Memur ve memur emeklilerine yüzde 15,57 zam yapılacağı kesinleşti.

Bu zam oranı, yüzde 5’lik toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 10,57’lik farkını da kapsıyor.

Ancak, her ayın 15’inden itibaren ödendiği için, 1 ile 14 tarihleri arasındaki maaş farkı ödemeleri merak ediliyor.

Memur maaş farkı ne zaman yatacak Temmuz’da mı?

MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN?

Memurlar için 14 günlük bu döneme ait fark ödemeleri ayrı bir takvimle hesaplara yatırılacak.

14 günlük maaş farklarının Temmuz ayının son haftalarında ya da ayının ilk haftasında ödenmesi bekleniyor.

Bu kapsamda maaş farkı ödemelerinin 25 Temmuz ile 5 Ağustos arasında ödeneceği tahmin ediliyor.

Memur maaş farkı ne zaman yatacak Temmuz’da mı?

MAAŞ FARKI NASIL HESAPLANIYOR?

14 günlük maaş farkı, memurun maaşına yüzde 15,57’lik zam oranının yarısı uygulanarak hesaplanıyor.

Örnek vermek gerekirse, 20 bin TL maaş alan bir memur emeklisi için 14 günlük maaş farkı, yaklaşık 1.453,20 TL.

Ayrıca bu rakam, unvanı, memurun hizmet yılı ve maaş katsayısına göre değişebiliyor.

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