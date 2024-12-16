Memur Sen zam talebini açıkladı! Ali Yalçın yüzde 15 ek zam istedi

16 Aralık 2024 17:56 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 18:07

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur maaşlarına 2025’te yüzde 15 ek zammın ocakta uygulanması gerektiğini belirtti.

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Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın​, sendika genel başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Ali Yalçın, zam talebine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ALİ YALÇIN YÜZDE 15 EK ZAM İSTEDİ

Ücret artışları enflasyonu körüklüyor algısıyla ücretlerin baskılandığı anlayışın terk edilmesi gerektiğini söyleyen Memur-Sen​ Genel Başkanı Ali Yalçın, zam konusunda taleplerini de açıkladı.

Yalçın, "Memur maaşlarına 2025 yılı için toplu sözleşme teklifimiz olan yüzde 15 oranında ek zam ocak ayında uygulanmalıdır" ifadelerini kullandı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Temmuz 2024'te yüzde 10'luk sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri, altı aylık enflasyonda bu oranı aşan miktarda enflasyon farkını zam olarak alıyor.

Memur ve memur emeklilerinin 2025’in ilk altı ayı için alacağı zam oranının yüzde 12 ile 13 civarında olması bekleniyor.