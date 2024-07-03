Memur ve emekli maaş zammı bugün netleşecek

03 Temmuz 2024 08:14 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 08:14

Toplu sözleşme ve enflasyon oranlarına göre belirlenen memur ve emekli zammı için hesaplamalar haziran enflasyonu açıklanmadan yapılmaya başladı.

MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur ve memur emeklileri yılın son altı ayından doğacak enflasyona göre zam alacak. Temmuz ayında alınacak zam miktarı, 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanan haziran enflasyonuna göre netlik kazanacak.

Mayıs ayında açıklanan enflasyonun aylık 3,37 olmasıyla 5 aylık memur ve emekli maaşında 17,38’lik artış kesinleşti. Haziran enflasyonunun eklenmesiyle zam oranları belli olacak.

MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emeklileri mayıs ayında açıklanan enflasyona göre haziranda yüzde 17,38 zam hakkı elde etmiş oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranında TÜFE etkili olacak. 5 aylık artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı yüzde 22,72 olarak belirlendi.

3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak olan haziran enflasyonuna göre kesinleşen zam yüzdeleri memur ve emekli maaşlarına yansıyacak.

ENFLASYON NEDİR?

Enflasyon, genel fiyat seviyesinin istikrarlı bir şekilde artmasıdır. Enflasyon, satın alma gücünü düşürürken ekonomideki mal ve hizmet fiyatlarının ortalama değişkenliğini gösterir.

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası ve finansal sektör temsilcileri arasında haziran ayı enflasyon beklentisi için yapılan ankete göre geçen ay 2,56 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi bu ankette 2,52’ye düştü.

Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,64’ten yüzde 43,52’ye gerileme gösterdi.

HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur ve emekli zamlarının netlik kazanacağı haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

TÜFE NEDİR?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanan tüketici fiyat endeksi, tüketim harcamalarında mal ve hizmetlerin belirli zaman aralıklarındaki fiyat değişimlerini temsil eder.

ENFLASYON VE TÜFE ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Enflasyon, fiyat genel seviyesinin sürekli olarak artması iken Tüfe, tüketici tarafından satın alınan mal ve hizmetlerdeki fiyat değişikliklerinin belirlenmesi anlamına gelir.