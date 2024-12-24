Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler yılın son enflasyon rakamına çevrildi

24 Aralık 2024 22:36 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 22:39

2025 asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam ve yılın son enflasyon oranına çevrildi.

Cem Küçük'ten asgari ücrete tepki! 'Emekli ne yapacak?'

Cem Küçük'ten asgari ücrete tepki! 'Emekli ne yapacak?'

Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi? 2025 brüt ve net asgari ücret belli oldu!

Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi? 2025 brüt ve net asgari ücret belli oldu!

İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? Asgari ücretle birlikte onlar da değişti

İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? Asgari ücretle birlikte onlar da değişti

2025 yılı başında verilecek memur ve emekli maaşları için yapılacak zamlar, 6 aylık enflasyon farkıyla netlik kazanacak.

Öğretmen, polis, hemşire ve mühendis gibi farklı meslek grupları için ödenecek memur maaşlarına yapılacak zam oranı da araştırma konusu oldu.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aralık ayı enflasyon oranının da açıklanmasıyla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Temmuz ayında memurlara yapılan toplu sözleşme artışı yüzde 10 olarak belirlenirken, Ocak ayında bu oran yüzde 6 olarak uygulanacak.

Bununla birlikte memur maaşları yeniden düzenlenecek.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da Aralık ayı enflasyon oranını açıklayacak.

Emekli maaşları ve memur maaşları için zam oranlarının şu şekilde oluşması bekleniyor:

6 aylık enflasyon: %16,54

SSK, Bağ-Kur emekli zammı: %16,54

Memur enflasyon farkı: %5,95

Memur toplu sözleşme zammı: %6

Memur zammı: %12,31