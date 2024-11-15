Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Enflasyon beklentilerinde değişiklik görüldü

15 Kasım 2024 13:09 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 13:12

Yıl sonu yaklaştıkça zamlı memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Bugün açıklanan kasım piyasa anketi enflasyon beklentilerindeki değişikliği netleştirdi.

2025 yılında en düşük memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 6 aylık enflasyon​ farkının net rakamının belirlenmesiyle birlikte, milyonlarca memur ve emekli zam oranı​ belli olacak.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ NE YÖNDE DEĞİŞTİ?

Merkez Bankası tarafından bugün açıklanan kasım piyasa anketine göre; yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,11'den yüzde 44,81'e yükseldi.

Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,01, aralık ayı ise 1,67 olarak belirlendi.

6 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası’nın açıkladığı piyasa anketiyle birlikte kasım ve aralık beklentileri göz önüne alındığında 6 aylık enflasyon yüzde 16,22 olarak hesaplandı.

Aralık enflasyon rakamları ocak ayının ilk haftasında belli olacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak ocak ayında enflasyon zammı alacak. 6 aylık enflasyon oranında zamlanan emekli maaşlarına piyasa katılımcıları anketindeki veriler baz alındığında, yeni yılda yüzde 16,22 oranında zam yapılacak.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

memurların, 7. Dönem toplu sözleşmesinden dolayı yüzde 6'lık zam hakları bulunuyor. Buna göre memurların maaşları yüzde 12 civarında artış gösterecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI​ NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emekli aylığının ocak ayı itibarıyla, 19 bin 697 liraya çıkması öngörülüyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI​ NE KADAR?

Zam oranının yüzde 12 olması durumunda 2025 yılının Ocak ayında en düşük memur aylığı, 43 bin 878 liraya yükselecek.