Memur ve emekli yeni zamlı maaşı ne kadar oldu? Enflasyon sonrası zam oranı gündeme geldi

03 Ocak 2025 10:11 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 10:16

Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan memur ve emekli memur maaşlarına uygulanacak olan zam oranı gündemde. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre aralık enflasyon oranı belli oldu.

Ocak ayı kira artış oranı belli oldu! Ocak ayı kira zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Ocak ayı kira artış oranı belli oldu! Ocak ayı kira zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan memur​ ve emekli​ memur maaşlarında uygulanacak olan zam​ oranı merak ediliyordu. 3 Ocak günü TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre aralık enflasyon​ rakamı belli oldu.

Binlerce memur ve memur emeklisi yeni zamlı maaşları araştırmaya başladı.

MEMUR VE EMEKLİ YENİ ZAMLI MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur emeklilerin ve memurların alacağı zamlı maaşlar bugün açıklanan enflasyon verisi sonrası belli oldu. 2025 yılına girmemizle beraber ocak ayından itibaren geçerli olacak olan kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde %11,54 zam yapıldı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

Bugün açıklanan enflasyon oranlarına göre 6 aylık enflasyon farkı toplamında yüzde 14,57 zam kazanan Bağkur'lular ve SSK maaşı alanların aylıklarında yüzde 17,75 oldu.