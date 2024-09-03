Memur ve emekli zammında etkili olan 2 aylık enflasyon farkı belli oldu

03 Eylül 2024 10:30 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 10:41

Habur Gümrük Kapısı’nda memurlara saldırı: Yaralılar ve gözaltılar var!

Habur Gümrük Kapısı’nda memurlara saldırı: Yaralılar ve gözaltılar var!

Türkiye İstatistik Kurumu bugün milyonların beklediği oranı açıkladı.Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 olurken yıllık bazda ise yüzde 51,7 oldu. Memur ve emekli zammı için beklenen 2 aylık fark da netleşmeye başlıyor.

2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU SON DAKİKA 2024?

TÜİK'in verilerini paylaşılmasıyla beraber temmuz enflasyon oranı %3,32 olurken ağustos ayı verileriyle beraber memur ve emekli zammı da etkilendi.

Temmuz ve Ağustos ayı verileriyle kümülatif fark % 5.77 olurken her ay açıklanan oranda birikimli olarak hesaplanıyor.

Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı verileriyle beraber emekli ve memur maaşına gelecek olan zam da netleşecek.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

Temmuz ayında enflasyon oranı %3,23 olurken ağustos oranının açıklanmasıyla beraber 2 aylık fark netleşti.

Ağustos verileri memur ve memur emeklilerinin, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin farkında da etkili oluyor.

Ağustos'ta yüzde 2,47 olarak belirlenirken SGK ve Bağ- Kur emeklileri temmuz ayı için 3,23, sonraki ay için 2,47 oranda 2,47 zam olmak üzere toplamda %5,77 oranda artış oldu.

Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık oranlarının belli olmasıyla beraber artış netleşecek.