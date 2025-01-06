Memura refah payı verilecek mi? 2025’in ilk Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar

06 Ocak 2025 21:45 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 22:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025'in ilk Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Memura refah payı ile ilgili Kabine Toplantısı kararları merakla bekleniyordu.

2025​ yılının ilk Kabine Toplantısı​ sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok konuda açıklamalarda bulundu ancak memur​ ve emeklilere refah payı​ konusunda bilgi vermedi.

MEMURA REFAH PAYI VERİLECEK Mİ 2025?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 3 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yaptı. Gündemdeki en düşük emekli​ maaşı ve refah payı konusunda açıklamalarda bulunmayan Erdoğan, asgari ücret artışı sonrası fırsatçıların fahiş fiyat artışlarına gittiğini belirtti. Erdoğan, hayat pahalılığı ile mücadele kapsamında vatandaşlara fahiş fiyat uygulayan işletmeleri boykot etmeleri çağrısında bulundu.

Erdoğan, Suriye'deki son gelişmeler hakkında da konuştu. Ülkenin parçalanmasına ve üniter yapısının bozulmasına rıza göstermeyeceklerini belirtti. Ayrıca, Gazze'deki insani kriz ve ekonomik hedefler konusunda açıklamalar yaptı. Ancak, memur ve emeklilere refah payı verilip verilmeyeceği konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

MEMUR REFAH PAYI ALACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında memur ve emeklilere yönelik refah payı hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Toplantı sonrası yapılan açıklamalarda, ekonomik hedefler, enflasyonla mücadele ve Gazze'deki insani kriz gibi konulara değinildi.

Erdoğan, enflasyonun yıllık bazda yüzde 44,38'e gerilediğini ve 2025'te enflasyondaki düşüş trendinin devam edeceğini ifade etti.

MEMUR MAAŞLARI 2025'TE NE KADAR OLDU?

2025 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendi. Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 6 artış yapıldı. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 15,75 olduğu için, ilave yüzde 5,54 artışla birlikte toplamda yüzde 11,54 zam uygulandı.

Memura Refah Payı Verilecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025'in ilk Kabine Toplantısı sonrası memur ve emeklilere refah payı konusunda açıklama yapmadı.

2025 Yılında En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar?

2025 yılında en düşük memur maaşı, aile yardımı ödeneği dahil 43 bin 726 TL oldu.

Memur Maaşlarına Ne Kadar Zam Yapıldı?

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 11,54 zam yapıldı.

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ne Kadar Zam Yapıldı?

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları, 2025 yılı ocak ayında yüzde 15,75 oranında arttı.

2025 Yılı İlk Kabine Toplantısı'nda Hangi Konular Ele Alındı?

Toplantıda, asgari ücret artışı sonrası fahiş fiyatlar, Suriye'deki son gelişmeler, Gazze'deki insani kriz, ekonomik hedefler ve enflasyonla mücadele konuları ele alındı.