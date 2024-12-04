Memurluğa geçen sözleşmeli personele müjde! Bir kademe ilerleme hakkı sunulacak

04 Aralık 2024 13:05 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 13:09

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen teklif ile sözleşmeli statüden memurluğa geçen personele ilave bir kademe ilerleme hakkı tanınacağı açıklandı. Bu düzenlemeden yaklaşık 950 bin çalışanın faydalanması bekleniyor.

Devlet Memurları Kanunu ve bazı kanunlarda yapılan değişiklikle, memur kadrosuna geçenlere bu hak sağlanacak. 8 yıl boyunca herhangi bir disiplin cezası almayan memurlar, bir kademe ilerlemesinden faydalanabilecek.

KİMLER BİR KADEME İLERLEME HAKKINDAN YARARLANABİLECEK?

AA muhabirinin düzenlemeden derlediği verilere göre, yaklaşık 950 bin personel ilave kademe ilerleme hakkından faydalanabilecek. Bu kapsamda:

Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında 237 bin 890 sözleşmeli personel,

Belediye Kanunu kapsamında ise 11 bin 539 sözleşmeli personelin yer aldığı belirtiliyor.

Geçici kanun düzenlemeleriyle memur statüsüne geçen bu personeller, 8 yıl boyunca herhangi bir disiplin cezası almadıkları takdirde kademe ilerlemesi hakkına sahip olacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL KAÇ YIL SONRA MEMUR OLACAK?

Yapılan düzenlemeye göre sözleşmeli personel, 3 yıllık çalışma süresini tamamladıktan sonra memurluğa atanma talebinde bulunabilecek. Memur kadrosuna atananlar, atandıkları ilk bir yıl süreyle başka bir kuruma nakil yaptıramayacak.