Meriç Ökten kimdir? Cenazesi bugün defnedildi

07 Ocak 2025 21:29 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 21:32

Marmara Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Meriç Ökten, Prof. Dr. Sadettin Ökten'in eşi olarak tanınıyordu. Meriç Ökten, bugün vefat etti ve Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Beykoz Dereseki Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Meriç Ökten'in ani vefatı, sevenlerini ve akademik camiayı derinden üzdü. İşte Meriç Ökten'in hayatına dair bilgiler.

MERİÇ ÖKTEN KİMDİR?

Meriç Ökten, akademik kariyeri ile tanınan bir eğitimciydi. Marmara Üniversitesi​'nde emekli Öğretim Üyesi olarak görev yapmıştı. Akademik çalışmaları ve eğitim alanındaki katkıları ile bilinirken, aynı zamanda Prof. Dr. Sadettin Ökten'in eşi olarak da tanınıyordu. Sadettin Ökten, Türkiye'de özellikle şehir kültürü, kent estetiği ve bilim tarihi alanlarında önemli çalışmalara imza atmış bir isimdir.

Meriç Ökten, eğitim ve bilim dünyasında saygı duyulan bir isim olmasının yanı sıra, ailesine ve topluma olan katkılarıyla da hatırlanacak. Vefatı ile ilgili yapılan açıklamalarda, onun eğitimciliği, anneliği ve insanlara olan samimi yaklaşımı öne çıktı. Meriç Ökten'in cenazesi, bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı ve Beykoz​'da toprağa verildi.

MERİÇ ÖKTEN HANGİ ÜNİVERSİTEDE GÖREV YAPIYORDU?

Meriç Ökten, Marmara Üniversitesi'nde emekli Öğretim Üyesi olarak görev yapmıştır.

MERİÇ ÖKTEN KİMİN EŞİYDİ?

Meriç Ökten, Prof. Dr. Sadettin Ökten'in eşiydi.

MERİÇ ÖKTEN'İN CENAZESİ NEREDE DEFNEDİLDİ?

Meriç Ökten'in cenazesi, Beykoz Dereseki Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

MERİÇ ÖKTEN VEFAT​ ETTİ Mİ?

Meriç Ökten bugün vefat etti.