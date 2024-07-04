Merih Demiral 2012-2016 yılları arasında Fenerbahçe'nin altyapısında forma giydi

04 Temmuz 2024 08:56 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 09:07

EURO 2024 son 16 maçında A Milli Takım Avusturya ile eşleşti.

2 Temmuz Salı günü oynanan karşılaşmada Merih Demiral'ın attığı iki kafa golü sayesinde Ay-Yıldızlılar 2-1 galip gelerek çeyrek finale yükseldi.

Maçta gösterdiği performans ve kutlamalar sırasında stadyumda yaptığı bozkurt işareti ile gündemden düşmeyen Merih Demiral'ın Süper Lig'de Fenerbahçe'de forma giyip giymediği ise merak konusu oldu.

MERİH DEMİRAL FENERBAHÇE'DE OYNADI MI?

Stoper olarak defansta oynayan Merih Demiral kariyerine Karamürsel altyapısında başladı.

Buradan 2011-2012 sezonunda bedelsiz olarak Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.

Fenerbahçe'de U16, U17, U19 takımlarında 2012-2016 yılları arasında forma giydi.

Fenerbahçe U19 takımından ise başarılı futbolcu Alcanenense takımına transfer oldu.

Burada gösterdiği başarının ardından Sporting B takımına ilk önce kiralık sonra da transfer olarak gitti.

Süper Lig'de ise sadece Alanyaspor'da forma giydi.