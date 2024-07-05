Merih Demiral EURO 2024'de Hollanda ve yarı final maçında olmayacak
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
05 Temmuz 2024 13:37 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 13:40
A Milli Takım'ın defans oyuncularından Merih Demiral, Avusturya maçı kutlamaları sonrasında yaptığı Bozkurt hareketi nedeniyle UEFA'dan iki maç men cezası aldı. Hollanda ve yarı final maçlarında Merih Demiral forma giyemeyecek.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen A Milli Takım son 16 karşılaşmaları kapsamında Avusturya ile eşleşmişti.
Ay-Yıldızlılar Merih Demiral'ın attığı 2 gol ile karşılaşmayı 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Merih Demiral'ın gol sevinci sırasında yaptığı "Bozkurt" işareti nedeniyle UEFA soruşturma açmıştı.
Soruşturma kapsamında Merih Demiral'ın ceza alıp almayacağı ise belli oldu.
MERİH DEMİRAL CEZA ALDI MI, KAÇ MAÇ ALDI?
UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Merih Demiral EURO 2024 turnuvasında 2 maç men cezası aldı.
MERİH DEMİRAL HOLLANDA MAÇINDA VAR MI?
Merih Demiral, 6 Temmuz tarihinde Türkiye ve Hollanda arasında oynanacak olan çeyrek final maçında yer almayacak.
Milli futbolcu Türkiye'nin Hollanda'yı yenip yarı finale çıkması durumunda da aldığı ceza nedeniyle forma giyemeyecek.
Kaynak: TGRT HABER