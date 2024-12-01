Merih Demiral Fenerbahçe'ye gelecek mi? Taraftar bu iddiayı konuşuyor

01 Aralık 2024 16:49 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 17:00

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte spor gündemi de yoğunlaşırken milli futbolcu Melih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transferi de en çok merak edilenler arasına girdi.

Suudi Arabistan’da forma giyen milli futbolcumuz Melih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transfer​ olacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Ancak iddiaların ne kadar gerçeğe dönüşeceği ise araştırılıyor.

MERİH DEMİRAL FENERBAHÇE​'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe’nin milli oyuncu ile ilgilendiği iddia ediliyor fakat takım yönetiminde arayışlar biraz farklı.

Sarı-lacivertli ekibin, devre arasında savunma hattını takviye etmeyi planladığı konuşuluyor hatta özellikle savunma hattına sol ayaklı bir stoper transferi yapmak istediği biliniyor.

Bu süreçte adı Fenerbahçe ile anılan Merih Demiral transferin gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığı belirtiliyor.

MERİH DEMİRAL NEDEN FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLAMAZ?

Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi önünde iki önemli engel bulunuyor.

Bunlarda birincisi teknik ekip savunma hattında sol ayaklı oyuncu istiyor.

İkinci ve daha büyük engel ise milli futbolcu Merih Demiral’ın maaşı.

Al Ahli’de yıllık 10 milyon Euro kazanan 25 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Türkiye’ye gelmesi şu durumda çok zor.