Merih Demiral ve TFF'nin başvuracağı CAS nedir? Futbolda CAS nedir?

05 Temmuz 2024 13:48 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 14:04

EURO 2024 son 16 turunda A Milli Takım Avusturya'yı 2-1 yenerek bir üst tura yükselmişti.

Karşılaşmada gollerin sahibi olan Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt hareketi hakkında ise UEFA soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma sonucunda Merih Demiral'a 2 maç men cezası verildi.

TFF ve Merih Demiral'ın kararla ilgili CAS'a başvuracağı açıklandı.

Vatandaşlar tarafından futbolda CAS'ın ne olduğu ise merak ediliyor.

FUTBOLDA CAS NEDİR?

CAS, spor hukuku ile ilgili anlaşmazlıkları çözmek için kurulan bir mahkemedir.

Merkezi İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan mahkemenin ABD'nin New York ve Avusturalya'nın Sidney şehrinde de bulunuyor.

CAS ilk olarak Uluslararası Olimpiyat Komitesi başkanı Juan Antonio Samaranch tarafından 1984 yılında olimpiyatlar sırasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları gidermek için kuruldu.

CAS'A KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bütün gerçek ve Tüzel kişilerin CAS'a başvuru yetkisi bulunmaktadır.

Yani bütün sporcular, spor kulüpleri, ulusal veya uluslararası federasyonları, ulusal olimpiyat komiteleri, bir spor etkinliği veya yarışmasını organize edenler ve sponsorlar CAS'a başvurabilir.