Merih ismi Güneş Sistemindeki dördüncü gezegenden geliyor

05 Temmuz 2024 16:58 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 16:59

Kız ve erkekler için kullanılan Arapça kökenli Merih isminin Türk Dil Kurumu sözlüğünde ilk anlamı ateş rengiyken ikinci anlamı ise Güneş Sistemi’nde bulunan dokuz gezegenden biri olarak yer alıyor.

MERİH İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu Kişi Adları Sözlüğü’nde Merih ismi; ateş rengi ve Güneş sisteminde yer alan dokuzuncu gezegen anlamını taşıyor.

Son zamanlarda merak edilen isimlerden biri olan Merih kelimesinin diğer anlamları arasında uygun olan, aynı fikirde ve yoldaş yer alıyor.

MERİH İSMİ KUR’AN-I KERİM’DE GEÇİYOR MU?

Arapça kökenli olan Merih ismi Kur’an-ı Kerim’de geçmemekte.

TÜRKİYE’DE MERİH İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye’de Merih ismine sahip 2.350 kişi bulunuyor.

MERİH İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Mars Gezegeninin bir diğer adı olan Merih, astronomik bir kökene sahiptir. Kelime kökeni ise Arapça’ya dayanıyor.

MERİH İSMİNİ TAŞIYAN KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ

Merih ismine sahip olan kişiler kararlı, dinamik ve güçlü bireyler olarak görülmekte.