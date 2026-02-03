Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına kimler getirildi? Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara kimdir?

Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atanarak görevlendirildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara kimdir?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına kimler getirildi? Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara kimdir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 00:40
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
saat ikonu 00:44

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de duyuruldu.

Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına, Para Politikası Üyesi Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara getirildi.

Söz konusu atamalar 1211 Sayılı Kanun'un 29'uncu maddesi ile 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri uyarınca yapıldı.

Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına kimler getirildi? Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara kimdir?

FATMA ÖZKUL VE GAZİ İSHAK KARA KİMDİR?

Her iki isim de Merkez Bankası bünyesinde farklı birimlerde görev aldıktan sonra Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi olarak kritik kararlarda etkin rol üstlendi.

Fatma Özkul, 1978 yılında Elazığ’da dünyaya geldi.

Fatma Özkul, ekonomi ve finans alanındaki akademik birikiminin ardından Merkez Bankası'nda özellikle makroekonomik analizler, enflasyon tahminleri ve para politikası stratejileri üzerine çalışmalar yaptı.

Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına kimler getirildi? Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara kimdir?

Gazi İshak Kara ise kariyeri boyunca ağırlıklı olarak finansal piyasalar, bankacılık sistemi ve finansal istikrar alanlarında görevler üstlendi.

Piyasa operasyonları, likidite yönetimi ve finansal sistemin izlenmesine yönelik çalışmalarıyla tanınan Kara, Merkez Bankası'nın uygulama tarafındaki deneyimiyle biliniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'na 2 atama
ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.