Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına kimler getirildi? Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara kimdir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de duyuruldu.

Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına, Para Politikası Üyesi Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara getirildi.

Söz konusu atamalar 1211 Sayılı Kanun'un 29'uncu maddesi ile 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri uyarınca yapıldı.

FATMA ÖZKUL VE GAZİ İSHAK KARA KİMDİR?

Her iki isim de Merkez Bankası bünyesinde farklı birimlerde görev aldıktan sonra Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi olarak kritik kararlarda etkin rol üstlendi.

Fatma Özkul, 1978 yılında Elazığ’da dünyaya geldi.

Fatma Özkul, ekonomi ve finans alanındaki akademik birikiminin ardından Merkez Bankası'nda özellikle makroekonomik analizler, enflasyon tahminleri ve para politikası stratejileri üzerine çalışmalar yaptı.

Gazi İshak Kara ise kariyeri boyunca ağırlıklı olarak finansal piyasalar, bankacılık sistemi ve finansal istikrar alanlarında görevler üstlendi.

Piyasa operasyonları, likidite yönetimi ve finansal sistemin izlenmesine yönelik çalışmalarıyla tanınan Kara, Merkez Bankası'nın uygulama tarafındaki deneyimiyle biliniyor.