Merkez Bankası dolar tahminini 40 TL'den düşürdü! İşte 2024 sonu beklenen fiyat

17 May 2024 10:34 - Güncelleme : 17 May 2024 10:48

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası finansal sektör, reel sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2024 yılı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.

Sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşlar doların 38 TL olup olmayacağını ve 2024 enflasyon ve faiz oranı beklentilerini merak etmeye başladı.

Ankete göre 2024 yılı sonu dolar/TL beklentisi 38,78 TL olarak açıklandı.

Bir önceki anket döneminde ise bu oran 40,01 olarak belirtilmişti.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 41,80 TL olarak açıklanırken faiz beklentisi ise bu dönemde 51,51 oldu.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi ise anket sonuçlarına göre 43,64 ölçülürken 12 ay sonrası ise 33,21 olarak belirlendi.

Merkez Bankası ise yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu tahminini 2 puan artırarak yüzde 38'e çıkarmıştı.