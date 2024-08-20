Merkez Bankası en son Haziran 2023'te faiz artışı yaptı

20 Ağustos 2024 14:11 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 14:14

Bugün faiz kararı açıklanırken beklentiler doğru çıktı. Geçen ay olduğu gibi bu ay da %50'de sabit kalırken TCMB faizi ne zaman düşürecek gündeme geldi.

Merkez Bankası en son 2023'te faiz artışına gitmişti.

MERKEZ BANKASI NE ZAMAN FAİZ ARTTIRDI, DÜŞÜRDÜ SON DAKİKA?

Geçen sene Haziran ayında faiz yüzde 8,5 seviyesindeydi. 650 baz puan artırılarak %15'e çıkan faiz Temmuz ayında 250, Ağustos ayında 750, Eylül ayında 500, Ekim ayında 500 artış yapmıştı.

Kasım ayında 500 baz puan, Aralık ayında 250, Ocak ayında 250 ve Mart ayında 500 baz puan artışla %50'ye çıkmıştı.

FAİZ KARARI NE ZAMAN DÜŞECEK, HANGİ AYDA?

Bu ay da sabit tutulan faizin düşeceği zaman beklenirken ekonomistlerin beklentisi kasım ayı yönünde.

TCMB FAİZ KARARI AÇIKLAMASI SON DAKİKA 2024?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün Ağustos ayı kararını açıkladı.

Geçen ay olduğu gibi bu ay da %50 sabit kararı çıktı.