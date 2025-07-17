Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı ne zaman? Beklentiler düşüşten yana

İstanbul
Uzun süredir faizler yüksek seviyelerde seyrederken son gelen enflasyon verileri sonrası faizlerin düşmesi gündemde.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizleri düşürecek mi, faiz kararı ne zaman açıklanacak merak ediliyor.
Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısında çıkacak faiz kararı kritik bir önem taşıyor.
Piyasaların beklentisi, enflasyonun yıllık bazda düşmesi sebebiyle faizlerin de düşürülmesi yönünde.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 24 Temmuz Perşembe günü saat 10:00 gibi toplanacak.
Merkez Bankası faiz kararını ise saat 14.00'te kamuoyuna duyuracak.
Bir sonraki faiz kararı ise 11 Eylül 2025 tarihinde belirlenecek.