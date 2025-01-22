Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Ekonomistler tahminlerini açıkladı

22 Ocak 2025 23:37 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 23:37

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak. 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak olan faiz kararı öncesinde, ekonomistler ocak ayında TCMB'nin politika faizine ilişkin beklentilerini açıkladı. Geçen ay politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50'den yüzde 47,50'ye düşürülmüştü.

TCMB'nin 2025 yılı ilk faiz kararı bugün saat 14.00’te açıklanacak. Ekonomistler​ ve piyasalar, bu kararın yönünü merakla bekliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez Bankası’nın bugün açıklanacak olan faiz kararı, ekonomistler tarafından merakla bekleniyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan 17 ekonomistin tahminlerine göre, ocak ayında TCMB politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 45'e çekebilir. Bu beklenti, geçen ayki 250 baz puanlık faiz indiriminden sonra geldi.

Faiz kararının yanı sıra, piyasaların dikkati gelecek hafta açıklanacak diğer ekonomik verilere de çevrilmiş durumda. Perşembe günü TCMB'nin faiz kararı ve Tüketici Güven Endeksi, cuma günü ise Moody's​'in Türkiye kredi notu değerlendirme raporu takip edilecek. Bu veriler, piyasaların yönünü belirlemede önemli olacak.

MERKEZ BANKASI FAİZİ DÜŞÜRECEK Mİ?

Ekonomistlerin çoğu, TCMB'nin politika faizini düşüreceğini öngörüyor. 250 baz puanlık bir indirim​ beklentisi, geçen ayki indirimle uyumlu bir adım olacak. Bu, politika faizinin yüzde47,50'den yüzde 45'e düşmesi anlamına gelir.

Faiz indirimi kararı, yurt içi piyasalar için önemli bir gündem maddesi olacak. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı yüzde 0,68 değer kazanarak 9.977,94 puandan kapatmıştı.Dolar/TL​ ise haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 35,4620'den kapatarak, piyasalarda hafif bir hareketliliğe işaret etmişti.

MERKEZ BANKASI OCAK 2025 FAİZ BEKLENTİSİ

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 30 olarak belirlendi. Bu, yıl içinde faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisini yansıtıyor. Ancak, bu beklentilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, TCMB'nin yarınki kararıyla netleşecek.

Ocak ayı faiz kararı, sadece mevcut ekonomik durumu değil, aynı zamanda gelecek dönem politikaları hakkında da ipuçları verecek. Ekonomistlerin beklentileri, TCMB'nin enflasyonla mücadele ve ekonomik büyümeyi destekleme politikaları çerçevesinde şekilleniyor.

MERKEZ BANKASI'NIN OCAK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB'nin ocak ayı faiz kararı, 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

EKONOMİSTLER FAİZ KARARI İÇİN NE BEKLİYOR?

Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekeceğini bekliyor.

TCMB GEÇEN AY FAİZ ORANINI NE KADAR DÜŞÜRDÜ?

TCMB geçen ay politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 50'den yüzde 47,50'ye düşürdü.

2025 YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR?

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 30 olarak belirlendi.