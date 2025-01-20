Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 yılının ilk faiz kararında
Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcılarının yakından takip ettiği faiz kararı için gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na çevrildi. Ocak faiz kararı için geri sayım başladı.
2025 yılının ilk faiz kararı için gözler gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun alacağı karara çevrildi.
Beklenti politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 45'e çekmesi yönünde.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun belirleyeceği 2025 Ocak ayı faiz kararı için takvim belli.
Buna göre; TC. Merkez Bankası faiz kararı 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 14.00'da duyurulacak.
2025 FAİZ DÜŞECEK Mİ?
AA Finans'ın beklenti anketine göre politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 45 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor.
Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50'den yüzde 47,50'ye çekilmişti.
Öte yandan yılın ikinci toplantısı ise 6 Mart’ta yapılacak.