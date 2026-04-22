Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta? 2026 TCMB nisan ayı faiz beklentileri

Nisan ayı faiz kararı, 22 Nisan Çarşamba günü belli oluyor. Piyasaların yakından takip ettiği Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta sorusu gündemde yerini aldı.

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta? 2026 TCMB nisan ayı faiz beklentileri
Türkiye’de ekonomi gündeminin en önemli başlıklarından biri olan Merkez Bankası faiz kararı öncesinde gözler toplantısına çevrildi. Enflasyonla mücadele süreci ve finansal piyasalardaki dengeler açısından kritik öneme sahip olan kararın, dövizden mevduata kadar birçok alanda etkili olması bekleniyor.

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta? 2026 TCMB nisan ayı faiz beklentileri

Türkiye'de gözler, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te açıklanacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Nisan ayı faiz kararına çevrildi.
Nisan ayı faiz kararı 22 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te açıklanacak.
Ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinde değişiklik beklemiyor ve mevcut yüzde 37 seviyesinin korunacağını öngörüyor.
Karar metniyle birlikte sadece faiz oranı değil, aynı zamanda para politikasına dair yönlendirmeler de paylaşılacak.
Faiz kararı döviz, altın ve mevduat getirileri üzerinde doğrudan etkili olacak.
Bir önceki toplantıda politika faizi yüzde 37 seviyesinde sabit tutulmuştu.
NİSAN AYI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararının 22 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 14.00’te açıklanması bekleniyor. Bu saat, Merkez Bankası’nın geleneksel karar duyuru takvimiyle uyumlu şekilde belirlenmiş durumda.

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta? 2026 TCMB nisan ayı faiz beklentileri

Karar metniyle birlikte sadece faiz oranı değil, aynı zamanda para politikasına dair yönlendirmeler de paylaşılacak. Bu nedenle piyasalar yalnızca rakamsal değişime değil, metindeki mesajlara da odaklanmış durumda.

NİSAN AYI FAİZ KARARI NE OLUR?

Piyasa beklentileri incelendiğinde ekonomistlerin büyük çoğunluğunun politika faizinde değişiklik beklemediği görülüyor. Mevcut yüzde 37 seviyesinin korunacağı yönündeki görüşler ağırlık kazanmış durumda.

Son dönemde açıklanan veriler, enflasyonda kademeli bir iyileşme beklentisini desteklese de temkinli duruşun sürdürüleceği öngörülüyor. Bu nedenle kısa vadede faiz indirimi ihtimalinin sınırlı olduğu, orta vadede ise kademeli bir düşüş patikasının gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

SON FAİZ KARARI VE PARA POLİTİKASI DURUŞU

Bir önceki toplantıda politika faizi yüzde 37 seviyesinde sabit tutulmuştu. Öncesinde yapılan sınırlı indirim sonrası Merkez Bankası’nın daha temkinli bir politika izlediği dikkat çekmişti.

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta? 2026 TCMB nisan ayı faiz beklentileri

Para politikasında sıkı duruşun korunması, özellikle beklentilerinin kontrol altına alınması açısından kritik görülüyor. Bu süreçte alınacak kararlar, hem iç talep hem de finansal istikrar açısından belirleyici olmaya devam ediyor.

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanır?

Merkez Bankası faiz kararları genellikle saat 14.00’te kamuoyuyla paylaşılır. Nisan 2026 toplantısı için de aynı saat planlanmış durumda ve karar metni bu saat itibarıyla yayımlanacak.

Nisan 2026 faiz beklentisi ne yönde?

Ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor. Mevcut yüzde 37 seviyesinin korunacağı yönündeki beklenti öne çıkıyor.

Faiz kararı piyasaları nasıl etkiler?

Faiz kararı , altın ve getirileri üzerinde doğrudan etkili olur. Özellikle karar metnindeki yönlendirmeler, piyasalarda kısa ve orta vadeli fiyatlamaları belirleyebilir.

