Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihleri! 2025 takvimi belli oldu

09 Ocak 2025 01:44 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 02:15

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı faiz kararı için Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihlerini açıkladı. Gelecek yıl 8 PPK toplantısı, 8 toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu yayımlanacak. Banka, 12 yerine 8 toplantı yapılacağını belirterek, 2025 yılının takvimini internet sitesinde paylaştı. İlk toplantı 23 Ocak 2025'te, son toplantı ise 11 Aralık 2025'te gerçekleşecek.

TCMB​, 2025​ yılında ekonomik politikalarını belirleyecek toplantı​ tarihlerini duyurdu.

MERKEZ BANKASI FAİZ​ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ 2025

Merkez Bankası, 2025 yılı için toplamda 8 faiz kararı toplantısı gerçekleştirecek. 2025 yılı, önceki yıllara kıyasla daha az toplantı ile geçirilecek.

Bu toplantılar, ekonomi politikalarının ve özellikle de faiz oranlarının belirlenmesinde kritik öneme sahip. Her toplantı sonrası, banka tarafından bir toplantı özeti yayımlanacak. 2025’in ilk faiz kararı toplantısı 23 Ocak’ta yapılacak.

MERKEZ BANKASI 2025 TOPLANTI TARİHLERİ

23 Ocak 2025

6 Mart 2025

17 Nisan 2025

19 Haziran 2025

24 Temmuz 2025

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

Merkez Bankası'nın yıl boyunca para politikasını belirleyeceği tarihler bu şekildedir. Her bir toplantı, piyasa katılımcıları tarafından yakından izlenerek, faiz oranlarındaki muhtemel değişiklikler ve ekonomik beklentiler üzerinde spekülasyonlar yapılacak.

MERKEZ BANKASI 2025'TE KAÇ FAİZ TOPLANTISI YAPACAK?

TCMB, 2025 yılında toplamda 8 faiz toplantısı gerçekleştirecek.

İLK PPK TOPLANTISI NE ZAMAN OLACAK?

İlk PPK toplantısı 23 Ocak 2025 tarihinde yapılacak.

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTILARI 2025'TE HANGİ AYLARDA?

PPK toplantıları 2025 yılında Ocak, Mart, Nisan, Haziran, Temmuz, Eylül, Ekim ve Aralık aylarında gerçekleşecek.