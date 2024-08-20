Merkez Bankası faiz kararını 5 aydır %50'de sabit tutuyor
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
20 Ağustos 2024 13:53 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 14:01
Merkez Bankası bugün faiz oranını açıkladı. Ekonomistler tahmini %50'de sabit kalmasını öngörüyordu. TCMB PPK toplantısının sonlanmasının ardından TCMB faiz kararı açıklandı mı, yüzde kaç oldu merak ediliyor.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı beklenirken 14.00 itibarıyla açıklandı. Ağustos ayı faiz kararı ne kadar oldu, sabit mi kaldı araştırılırken detaylar belli oldu.
TCMB FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?
TCMB 20 Ağustos günü Merkez Bankası faiz kararını duyurdu.
Para Politikası Kurulu toplantısının ardından banka ağustos ayında faizleri sabit bıraktığını açıkladı.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI YÜZDE KAÇ OLDU 2024?
Karar henüz açıklanmazken 14.00 itibarıyla açıklanırken karar sabit kaldı.
TCMB AĞUSTOS FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ
4 aydır %50 sabitte kalan faizin bu ay da aynı olması beklenirken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 48,10'a geriledi.
AA Finans'ın anketine 13 ekonomist katılırken hepsi sabit kalmasını bekliyordu. Yıl sonu beklentisi için ise %46,50 oranı verildi.
Kaynak: TGRT Haber