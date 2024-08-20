Merkez Bankası faiz kararını 5 aydır %50'de sabit tutuyor

20 Ağustos 2024 13:53 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 14:01

Geçen ay yüzde 50'de sabit bırakılan TCMB faiz kararının bu ay da aynı kalması bekleniyor

Geçen ay yüzde 50'de sabit bırakılan TCMB faiz kararının bu ay da aynı kalması bekleniyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı beklenirken 14.00 itibarıyla açıklandı. Ağustos ayı faiz kararı ne kadar oldu, sabit mi kaldı araştırılırken detaylar belli oldu.

TCMB FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

TCMB 20 Ağustos günü Merkez Bankası faiz kararını duyurdu.

Para Politikası Kurulu toplantısının ardından banka ağustos ayında faizleri sabit bıraktığını açıkladı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI YÜZDE KAÇ OLDU 2024?

Karar henüz açıklanmazken 14.00 itibarıyla açıklanırken karar sabit kaldı.

TCMB AĞUSTOS FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ

4 aydır %50 sabitte kalan faizin bu ay da aynı olması beklenirken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 48,10'a geriledi.

AA Finans'ın anketine 13 ekonomist katılırken hepsi sabit kalmasını bekliyordu. Yıl sonu beklentisi için ise %46,50 oranı verildi.