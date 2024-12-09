Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Yılın son faiz kararı için geri sayım başladı

09 Aralık 2024 14:19 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 14:24

Merkez Bankası’nın aralık ayı faiz kararı yatırım yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) gerçekleştireceği toplantı öncesinde ekonomistlerin yorumu merak ediliyor.

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Altın, borsa, dolar ve mevduat faizine yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, aralık ayı faiz kararını merak ediyor. Kasım ayında faizleri sekizinci kez sabit bırakan Merkez Bankası​, aralık ayında açıklayacağı faiz kararı ile piyasalara yeniden yön verecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye​ Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın aralık ayı faiz kararını açıklayacağı gün belli oldu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 26 Aralık Perşembe günü Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.

PPK'nin açıklayacağı aralık ayı faiz kararı ve vereceği mesajlar piyasalar tarafından yakından izlenecek.

TCMB’NİN SON FAİZ KARARI NE YÖNDE OLMUŞTU? ARALIK AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen kasım ayı faiz kararını geçtiğimiz ay açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 8. kez yüzde 50'de sabit tuttu.

Bu bilgiler ışığında aralık ayı faiz kararı toplantı sonrasında netlik kazanacak.