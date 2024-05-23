Merkez Bankası faizi sabit tutarsa altın fiyatlarında ani bir değişim olmaz

23 May 2024 14:02 - Güncelleme : 23 May 2024 14:05

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) mayıs ayı faiz kararını bugün açıklayacak.

2024'ün beşinci faiz kararının sabit tutulursa altın fiyatlarının ne yönde etkileneceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Ekonomi uzmanlarına göre faizin sabit kalması durumunda altın fiyatlarında ani bir değişim beklenmiyor.

Ancak piyasaların bu durumu nasıl fiyatlayacağı faiz kararın ardından kesin olarak belli olacaktır.

Uzmanların aktardıklarına göre faiz değerinin değişmediği sabit kaldığı durumlarda altın fiyatlarında istikrarlı bir seyir gözlemleniyor.

TCMB, bu ayda geçen ay olduğu gibi faiz kararında bir değişiklik yapmayarak sabit tuttu.

TCMB tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

"Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir."