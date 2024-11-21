Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz toplantısı bugün yapılacak

21 Kasım 2024 10:36 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 10:41

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) gerçekleştireceği toplantı sonrası, piyasalarda beklenen faiz değişikliği olup olmayacağı netleşecek.

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Merkez Bankası​ bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. TCMB​, kasım​ ayında açıklanacağı faiz kararı​ ile piyasalara yeniden yön verecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın kasım ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), bugün Fatih Karahan​ başkanlığında toplanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından kasım ayı faiz kararı bugün saat 14.00 itibarıyla açıklanacak.

TCMB’NİN SON FAİZ KARARI NE YÖNDE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 7. kez yüzde 50'de sabit tuttu.