Merkez Bankası TCMB faiz kararının ne zaman açıklanacağı bekleniyor! Aralık ayı tahminleri

17 Aralık 2024 14:12 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 14:23

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz kararının açıklanmasına kısa süre kala uzman tahminleri ve beklentileri de gündeme geldi. Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasındaki açıklamaya göre haftalık repo faizi %50,00 seviyesinin altında kaldı.

Tüm Türkiye​'nin gündeminde yer alan TCMB​ faiz​ kararı için kısa süre kaldı. Altın, borsa ve dolar gibi yatırımları yapan vatandaşlar aralık ayı TCMB faiz kararının yüzde kaç olacağını bekliyor.

Merkez Bankası​ tarafından aralık ayı faiz kararı açıklanacak.

MERKEZ BANKASI TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye'nin merakla beklediği faiz kararı 26 Aralık Perşembe günü 14.00'te açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu repo ihale faiz oranını %50 oranında sabit tuttu.

Merkez Bankası, mart ayı toplantısında faiz oranını 500 baz puan artırmıştı. Sonraki toplantılarda politika faizinde herhangi bir artış veya azalma olmadı.

TCMB FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ VE TAHMİNLERİ

26 Aralık Perşembe günü açıklanacak olan faiz oranı için birçok beklenti olurken ABD'li Citibank'tan gelen tahmin dikkat çekti. Ekonomistler İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, önümüzdeki ay enflasyon değerlerinin dengeleneceği beklediklerini ifade etti.

Buna göre faiz indirimlerinin bu ay ile beraber başlayabileceği tahmin ediliyor. Enflasyon oranında normalleşme döneminin yakın zamanda başlaması tahmin ediliyor.