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 | Erdem Avsar

Merkez Bankasının faiz kararı bankada parası olanları nasıl etkiler?

Merkez Bankası PPK’nın faiz kararını açıklamasına sayılı günler kalmışken, bankada parası olan vatandaşlar da yatırımlarının geleceğini sorguluyor.

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Merkez Bankasının faiz kararı bankada parası olanları nasıl etkiler?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 13:42
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 13:42

Türkiye Cumhuriyeti , Para Politikaları Kurulu bu hafta faiz kararını belirlemek için bir kez daha toplanıyor.

Önceki toplantıda yüzde 46’da sabit tutulmuştu ancak bu toplantıda faiz kararında düşüşe gidilebileceği beklentisi yükselmiş durumda.

Merkez Bankasının faiz kararı bankada parası olanları nasıl etkiler?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez Bankası PPK 25 Temmuz’da faiz kararı için kritik bir toplantı gerçekleştirecek.

Yüzde 46’da sabit bırakılan faiz kararı için piyasaların beklentisi yönünde.

Bu kapsamda Merkez Bankasının 2 ya da 2.5 baz puan faiz indirimine gidebileceği öngörülüyor.

Peki, bu karar bankada parası olanları nasıl etkiler?

Merkez Bankasının faiz kararı bankada parası olanları nasıl etkiler?

FAİZ KARARI BANKADA PARASI OLANLARI ETKİLER Mİ?

Faiz kararına sayılı günler kala bankalarda faiz hesapları olan vatandaşlar da atacağı adımı düşünmeye başladı.

Yüzde 17.5’e çıkan stopaj faiz gelirlerini geriletse de faiz hesabından çekilmeler yaşanmadı.

Şu anda TL vadeli mevduat hesabı kadar garanti bir yatırım aracı da mevcut değil.

Bu nedenle mevduat hesaplarında da hızlı bir çözülme beklenmiyor.

Faizlerin yüzde 30’ların altına gerilemediği taktirde de kısa vadede bu yatırım aracından yön değiştirme gibi bir durum da zayıf görülüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Merkez Bankası faiz kararı ne olur?
Faiz kararında 2.5 ile 3.5 puan indirim öngörülüyor ancak kesin karar toplantının ardından duyurulacak.
ETİKETLER
#türkiye ekonomi
#faiz indirimi
#faiz kararı
#Merkez Bankası
#Tl Vadeli Mevduat
#Aktüel
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