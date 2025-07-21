Merkez Bankasının faiz kararı bankada parası olanları nasıl etkiler?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Para Politikaları Kurulu bu hafta faiz kararını belirlemek için bir kez daha toplanıyor.

Önceki toplantıda faiz kararı yüzde 46’da sabit tutulmuştu ancak bu toplantıda faiz kararında düşüşe gidilebileceği beklentisi yükselmiş durumda.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez Bankası PPK 25 Temmuz’da faiz kararı için kritik bir toplantı gerçekleştirecek.

Yüzde 46’da sabit bırakılan faiz kararı için piyasaların beklentisi faiz indirimi yönünde.

Bu kapsamda Merkez Bankasının 2 ya da 2.5 baz puan faiz indirimine gidebileceği öngörülüyor.

Peki, bu karar bankada parası olanları nasıl etkiler?

FAİZ KARARI BANKADA PARASI OLANLARI ETKİLER Mİ?

Faiz kararına sayılı günler kala bankalarda faiz hesapları olan vatandaşlar da atacağı adımı düşünmeye başladı.

Yüzde 17.5’e çıkan stopaj faiz gelirlerini geriletse de faiz hesabından çekilmeler yaşanmadı.

Şu anda TL vadeli mevduat hesabı kadar garanti bir yatırım aracı da mevcut değil.

Bu nedenle mevduat hesaplarında da hızlı bir çözülme beklenmiyor.

Faizlerin yüzde 30’ların altına gerilemediği taktirde de kısa vadede bu yatırım aracından yön değiştirme gibi bir durum da zayıf görülüyor.