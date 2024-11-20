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Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı saat netleşti

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
20 Kasım 2024 10:27 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 10:30
Merkez Bankası&#039;nın faiz kararını açıklayacağı saat netleşti

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını yarın açıklayacak. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) gerçekleştireceği toplantı sonrası, piyasalarda beklenen faiz değişikliği olup olmayacağı netleşecek.

Merkez Bankası​ bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. TCMB​, kasım ayında açıklanacağı faiz kararı​ ile piyasalara yeniden yön verecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın kasım ayı faiz kararını açıklayacağı gün belli oldu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu​ (PPK), 21 Kasım Perşembe (yarın)  Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.

PPK'nin açıklayacağı kasım ayı faiz kararı ve vereceği mesajlar piyasalar tarafından yakından izlenecek.

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı saat netleşti - 1. Resim

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından kasım ayı faiz kararı saat 14.00 itibarıyla açıklanacak.

TCMB’NİN SON FAİZ KARARI NE YÖNDE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 7. kez yüzde 50'de sabit tuttu.

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Kaynak: TGRT Haber
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