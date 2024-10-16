Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklayacağı tarih belli oldu

16 Ekim 2024 11:27 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:29

Merkez Bankası’nın faiz kararı yatırım yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı için ekonomistlerin faiz beklentisi merak edildi.

Altın, borsa, dolar ve mevduat faizine yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, Merkez Bankası’nın açıklayacağı ekim ayı faiz kararı​ öncesinde ekonomistlerin faiz beklentisinin ne olduğunu araştırıyor.

MERKEZ BANKASI​ FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın ekim ayı faiz kararını açıklayacağı gün belli oldu.

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını 17 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te açıklayacak.

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın TCMB'nin Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu​ toplantısına yönelik yapılan beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.