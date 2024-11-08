Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklayacağı tarih belli oldu

08 Kasım 2024 10:22 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 10:25

Merkez Bankası’nın faiz kararı yatırım yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) gerçekleştireceği toplantı sonrası, piyasalarda beklenen faiz değişikliği olup olmayacağı netleşecek.

Gizemiyle binlerce kişinin ilgi odağı oluyor! 100 başlı ejderha burada tutulmuş

Gizemiyle binlerce kişinin ilgi odağı oluyor! 100 başlı ejderha burada tutulmuş

Altın, borsa, dolar ve mevduat faizine yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, kasım ayı faiz​ kararını merak ediyor. Geçtiğimiz ay faizleri sabit bırakan Merkez Bankası​, kasım ayında açıklanacağı faiz kararı​ ile piyasalara yeniden yön verecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın kasım ayı faiz kararını açıklayacağı gün belli oldu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 21 Kasım'da Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.

PPK'nin açıklayacağı kasım ayı faiz kararı ve vereceği mesajlar piyasalar tarafından yakından izlenecek.

TCMB’NİN SON FAİZ KARARI NE YÖNDE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 7. kez yüzde 50'de sabit tuttu.