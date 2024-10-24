Merkezi sistem ısıtmalarının açılma tarihi merak ediliyor

24 Ekim 2024 10:36 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 10:40

Sonbaharın gelmesi ve havaların soğumaya başlamasıyla beraber merkezi sistem ısıtmalarının açılma tarihine dair araştırmalar hız kazandı. Merkezi sistem ısıtmalar, doğalgaz sistemi bulunmayan apartmanlarda kullanılıyor.

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Apartman sakinlerinin kömür ya da fuel oil satın alması ile çalışan merkezi sistem kalorifer, illere göre farklı tarihlerde yanıyor. Bazı illerde havaların erken soğumasından dolayı merkezi sistem ısıtmaların açılma zamanı valilikler tarafından ilan ediliyor.

MERKEZİ SİSTEM ISITMALARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Merkezi sistemle ilgili yönetmeliğe göre, merkezi sistemin açılış tarihi 15 Kasım, kapanış tarihi ise 15 Nisan olarak belirlenmiştir. Ancak kesin açılma kapanma tarihi için valiliklerin duyuruları takip edilmelidir.

MERKEZİ SİSTEM ISITMA NEDİR?

Merkezi sistem ısıtma, bir bina veya yapıdaki birden fazla dairenin tek bir merkezi noktadan ısıtılmasını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde, ısı bir merkezde üretilir ve daha sonra borular aracılığıyla tüm alanlara dağıtılır.

MERKEZİ SİSTEM AVANTAJLARI NELER?

Merkezi sistem ısıtmanın avantajları arasında, daha az bireysel bakım ihtiyacı, daha düşük enerji maliyetleri ve merkezi kontrol yer alıyor.