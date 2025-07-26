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 | Sumru Tarhan

Mersin Silifke orman yangını söndürüldü mü? Son dakika Mersin yangınına müdahale

Bugün Mersin'de çıkan orman yangını sonrasında ekipler çalışmalara başladı. Çadırlı Mahallesi’ndeki bazı evlerin yangından zarar görmeden kurtarıldığı öğrenilirken Mersin yangın söndürüldü mü merak edildi.

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Mersin Silifke orman yangını söndürüldü mü? Son dakika Mersin yangınına müdahale
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 11:24

Yaz aylarının başlamasıyla beraber artan orman yangınları ile mücadele sürüyor. 'de çıkan sonrasında ekipler olay yerine sevk edildi.

MERSİN YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜ MÜ?

'in Silifke ilçesi sınırlarında sabaha karşı çıkan yangın için söndürme işlemleri sabaha karşı başladı. İlçeye bağlı Bahçederesi ve Çadırlı Mahalleleri arasında yer alan ormanlık alanda sabaha karşı yangın çıkarken Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Taşucu Mahallesi'ne kadar dumanların kapladığı yangında mücadele devam ediyor.

Mersin Silifke orman yangını söndürüldü mü? Son dakika Mersin yangınına müdahale

MERSİN SİLİFKE ORMAN YANGINI SON DAKİKA

Taşucu Mahallesi’ne kadar dumanların kapladığı orman yangını endişeli anlar oluşturdu. Havadan 3 söndürme uçağı mücadele ederken Mersin’in ilçelerinden gelen arazözler ise yangına karadan müdahale ediyor. Çadırlı Mahallesi’ndeki bazı evlerin yangından zarar görmeden kurtarıldığı öğrenildi. Bölgede yangını kontrol altına almak için çalışmaların havadan kurtarıldığı öğrenilirken çalışmalar sürüyor.

ETİKETLER
#orman yangını
#mersin
#silifke
#Yangın Mücadelesi
#Havadan Müdahale
#Aktüel
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