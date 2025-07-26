Mersin Silifke orman yangını söndürüldü mü? Son dakika Mersin yangınına müdahale

Yaz aylarının başlamasıyla beraber artan orman yangınları ile mücadele sürüyor. Silifke'de çıkan orman yangını sonrasında ekipler olay yerine sevk edildi.

MERSİN YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜ MÜ?

Mersin'in Silifke ilçesi sınırlarında sabaha karşı çıkan yangın için söndürme işlemleri sabaha karşı başladı. İlçeye bağlı Bahçederesi ve Çadırlı Mahalleleri arasında yer alan ormanlık alanda sabaha karşı yangın çıkarken Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Taşucu Mahallesi'ne kadar dumanların kapladığı yangında mücadele devam ediyor.

MERSİN SİLİFKE ORMAN YANGINI SON DAKİKA

Taşucu Mahallesi’ne kadar dumanların kapladığı orman yangını endişeli anlar oluşturdu. Havadan 3 söndürme uçağı mücadele ederken Mersin’in ilçelerinden gelen arazözler ise yangına karadan müdahale ediyor. Çadırlı Mahallesi’ndeki bazı evlerin yangından zarar görmeden kurtarıldığı öğrenildi. Bölgede yangını kontrol altına almak için çalışmaların havadan kurtarıldığı öğrenilirken çalışmalar sürüyor.