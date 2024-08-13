Mersin Silifke'de orman yangını kısmen kontrol altına alındı

13 Ağustos 2024 16:53 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 16:55

Bugün Silifke'de çıkan orman yangınında çalışmalar sürerken rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor.

Mersin'de meydana gelen olay sonrasında ekipler sevk edilirken dumanlar gökyüzünü sardı.

MERSİN SİLİFKE YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

13 Ağustos günü Silifke'de çıkan yangın henüz kontrol altına alınamazken çalışmalar devam ediyorken destek ile beraber 3 helikopter, 10 arazöz ve 100 personel müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı.

Evkafçiftliği Mahallesi'nde çıkan yangını fark eden vatandaşlar orman işletme ekiplerine ihbarda bulunurken işçiler söndürme işlemlerine başladı.

Karadan çalışmaların yanında havadan da destek sağlanıyor.