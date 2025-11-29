Mersin su kesintisi ne zaman bitecek 29 Kasım? Silifke, Tarsus su kesintisi

29 Kasım Cumartesi günü meydana gelen arıza sonrasında ekipler bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.

MERSİN SU KESİNTİSİ 29 KASIM NE ZAMAN BİTECEK?

"Gülnar Ilçesı, Büyükecelı Mahallesı, Eskiyörük Mahallesi Karatepe Sokak Ve Yanışlı Mahallelerını Besleyen Terfı Hattında Meydana Gelen Arızadan Kaynaklı Saat 23:59 A Kadar Su Kesıntısı Yaşanacaktır." açıklaması yapılan bölgede sular 00.00'da sona erecek.

Yenişehir ve Değirmençay'da su kesintisi ise 07.00'de sona erecek. Toroslar Güzelyayla'da arıza 17.00'de başlayan kesintisi 08.00'e kadar sürecek.

TARSUS, SİLİFKE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

MEZİTLİ - AKARCA, CEMİLLİ, DOĞANÇAY, FINDIKPINARI, KUZUCUBELEN, TEPEKÖY bölgelerindeki kesinti için "YOĞUN KULLANIM VE SU REZERVİ YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLI

BELİRTİLEN MAHALLELERDE

PLANLI SU KESİNTİ

MEZİTLİ İLÇESİ

1. KUZUCUBELEN MAHALLESİ

2. CEMİLLİ MAHALLESİ

3. DOĞANÇAY MAHALLESİ

4. AKARCA MAHALLESİ

5. TEPEKÖY MAHALLESİ



6. ⁠FINDIKPINARI MAHALLESİ

İÇME SU DEPO ÇIKIŞ VANALARI

SABAH 08:00 DE AÇILMAK ÜZERE KAPATILMIŞTIR" açıklaması yapıldı.

Tarsus'da akşam saatlerinde başlayan kesinti 20.30'da sona erecek. Açıklama şöyle oldu:

"TARSUS İLÇESİ, AKŞEMSETTİN MAHALLESİ ANA İSALE HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE SAAT 20:30'A KADAR SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR."