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Mersin Tarsus'ta Kardelen, Kuşak sokaklarında elektrik kesintisi 17.30'da sonlanacak (13 Ağustos)

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
13 Ağustos 2024 14:58 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 15:02
Mersin Tarsus&#039;ta Kardelen, Kuşak sokaklarında elektrik kesintisi 17.30&#039;da sonlanacak (13 Ağustos)

13 Ağustos günü Mersin'in Tarsus ilçesinde sabah saatlerinden beri etkili olan elektrik kesintisi henüz sonlanmazken vatandaşlar Tarsus'ta elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta araştırmaya başladı. Planlı arıza çalışmaları sayesinde kesintilere dair bilgilere anlık olarak ulaşabiliyoruz.

Bugün 09.30 civarında başlayan elektrik kesintilerinde çalışmalar devam ederken Mersin Tarsus'ta vatandaşlar elektrik kesintisi ne zaman bitecek araştırmaya başladı. Birçok cadde ve sokakta kesinti, sabahın erken saatlerinden itibaren devam ediyor.

MERSİN TARSUS ELEKTRİK KESİNTİSİ SON DAKİKA 

Bugün Efeler'de 09.30'da başlayan arıza halen devam ederken 17.00 itibarıyla son bulacak.

3202., 3203., 3204., 3205., 3207., 3209., 3210., 3211., 3212, 3213., 3214., 3216, 3217, 3217., 3218., 3219., 3220., 3221., 3222., 3223., 3224., 3225., 3226., 3227., 3228., 3229., 3230., 3231., 3232., 3233., 3234., 3235, 3236., 3237., 3238., 3239., 3240., 3241., 3243, 3244., 3245., 3246., 3247, 3248, 3249., 3250, 3251., 3252., 3253, 3254., 3256., 3257, 3258., 3260., 3262., 3264., 3266., 3268., 3270., 3274, 3276, 3282, NAMIK KEMAL, REŞAT NURİ, SAİT POLAT, 4206., 4216., 4220., 4222., 4224., 4226., 4228, 4228 SK. 1.KÜME, 4228 SK. 2.KÜME, 4229., 4230., 4231., 4242, 4253, HASAN ÖZÇİVİ (4202) sokaklarındaki arıza çalışması da 09.00'da başlarken 17.00'de sonlanacak.

Mersin Tarsus'ta Kardelen, Kuşak sokaklarında elektrik kesintisi 17.30'da sonlanacak - 1. Resim
KÖRLÜ BEYİ, KÖRLÜ BEYİ, AVADAN, ALTAYLILAR, 0201., FEVZİ ÇAKMAK, 1761., AKŞEMSETTİN, DR.DEVLET BAHÇELİ, YEŞİL, 4201., 82EVLER, 27 ARALIK (3125)., YENİKÖY, YEŞİL, BÖĞRÜEĞRİ sokakta oluşan arıza anlık olurken saat kaçta biteceği belirlenmedi.

MERSİN TARSUS'TE ELEKTİKLER NE ZAMAN GELECEK 13 AĞUSTOS 2024?

ABDİ İPEKCİ_1, AKASYA, ATA, ATLAS, AYDINLIK, BADEM, BAHÇELİ, BAHÇELİEVLER, BAŞAK, BESTE, BOSTANCI, CUMHURİYET (YİĞİTBAŞI), CUMHURİYET., ÇAĞLAYAN., ÇINAR, ÇİĞDEM, DALGAN, DEMİR, DENİZ, DEVA, DEVRAN, DİKMEN, DOĞAN, DUYGU, EBE SABIR, ERCİYES, ESEN, EVLİYA, EZGİ, FİLİZ, GÖRKEM, GÖZDE, GÜL, GÜVEN, GÜVERCİN, HACI BEKTAŞ, HACI BEKTAŞ (YİĞİTBAŞI), HAKİM, HELEKLER, HÜNKAR, IŞIKLI, İNÖNÜ,

Mersin Tarsus'ta Kardelen, Kuşak sokaklarında elektrik kesintisi 17.30'da sonlanacak - 2. Resim

İNÖNÜ (YUNACIK), KAMELYA, KANARYA, KARANFİL, KARDELEN, KAYA, KUŞAK, KUTLU, MENEKŞE, MEŞE, MUTLU, NERGİS, OKUL., ONUR, ÖZLÜCE., PAPATYA, SADIÇ, SAĞLIK, SARMAŞIK, SITKI BABA, SITKI BABA MEVKİİ, STADYUM, SÜMBÜL, TATLILAR, UĞUR MUMCU, UĞUR MUMCU (FATİH), UĞUR MUMCU (YİĞİTBAŞI), UYSAL, YAŞAM, YÜKSEK S. KANAL ÜZERİ sokaklarda geçerli olan arıza bakım çalışmaları halen devam ederken 17.30 itibarıyla son bulması bekleniyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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