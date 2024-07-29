Mersin'de 12 Eylül günü 7 büyüklüğünde deprem tatbikatı yapılacak

29 Temmuz 2024 16:49 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 16:58

AFAD Başkanlığı tarafından yazılan senaryo ile Ecemiş Fay Hattı'nda merkez üssü Tarsus olan 7 şiddetinde deprem tatbikatı olacakken vatandaşlar deprem tatbikatı nasıl yapılır merak etmeye başladı.

MERSİN'DE DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Ecemiş Fay Hattı'nda merkez üssü Tarsus olan 7 büyüklüğünde, Mersin, Niğde, Adana ve Konya'nın etkilendiği senaryo ile 12 Eylül günü deprem tatbikatı yapılacak. Tatbikatın saati henüz duyurulmazken belli olmasıyla beraber haberimizden ulaşabilirsiniz. Tatbikat, 24 saat gerçek zamanlı olurken Antalya, Kayseri, Çorum, Sakarya, Ankara ve Eskişehir'den destek ekipleri gelecek.

MERSİN DEPREM TATBİKATI NASIL YAPILACAK 2024?

12 Eylül günü Mersin'de düzenlenecek olan deprem tatbikatına kısa süre kalırken Ecemiş Fay Hattı'nda merkez üssü Tarsus olarak 7 büyüklüğünde deprem senaryosu uygulanacak.

TAMP Mersin Bölge Düzeyi Tatbikat Toplantısı sonucunda karar verilirken afetlere hazırlıklı olmanın önemi vurgulanacak. Pehlivan "Bu hazırlık sürecinin yakın iş birliği ve koordinasyon içinde en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. TAMP kapsamındaki bütün kurum ve kuruluşların konunun önemine binaen azami hassasiyetle üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getireceğine inanıyorum" sözlerini söyledi.

Mersin, Niğde, Adana ve Konya da etkilenirken Antalya, Kayseri, Çorum, Sakarya, Ankara ve Eskişehir'den destek ekiplerinin gelmesi bekleniyor. Seviye 3 olarak belirlenen tatbikat, enkazda arama kurtarma, sanayi yangını, tahliye, trafik kazası, beslenme, hasar tespiti, zarar tespiti, altyapı çalışmaları, enerji ve haberleşme çalışmaları, ayni bağış depo çalışmaları, psikososyal destek çalışmaları icra edilmesi planlandı.