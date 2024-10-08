Mert Günok'un neden A Milli Takım'dan çıkarıldığı belli oldu

08 Ekim 2024 11:49 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 11:57

A Milli Takım'ın Karadağ ve İzlanda maçının aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Mert Günok ve İsmail Yüksek kadrodan çıkarıldı. Vatandaşlar tarafından Mert Günok Türkiye-Karadağ maçında neden yok sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca A Milli Takım'ın kalecisinin kim olacağı da gündem oldu.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında A Milli Takım, 11 Ekim Cuma günü Karadağ​ ile 14 Ekim Pazartesi ile İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmaların aday kadrosu açıklanmıştı.

Son yapılan açıklamaya göre aday kadrodan milli futbolcular Mert Günok​ ve İsmail Yüksek çıkarıldı.

Vatandaşlar tarafından Mert Günok, Türkiye-Karadağ maçında neden yok sorusunun cevabı araştırılıyor.

MERT GÜNOK TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Mert Günok sakatlığı nedeniyle Türkiye'nin Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

Mert Günok'un yerine İkas Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer aday kadroya davet edildi.

TFF'nin yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar için dün İstanbul'da kampa giren A Milli Takımı'mızda yapılan sağlık kontrollerinin ardından İsmail Yüksek ve Mert Günok'un sakatlıklarının müsabakalara sürecinde tam olarak iyileşemeyeceği tespit edildi. Aday kadrodan çıkarılan iki futbolcu tedavilerine kulüplerinde devam edecek. Bu gelişme üzerine İkas Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi."

A MİLLİ TAKIM'IN TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI KALECİSİ KİM OLACAK?

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında oynayacağı Karadağ ve İzlanda aday kadrosunda Mert Günok'un çıkarılmasından sonra kaleci olarak Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır ve yeni eklenen Berk Özer bulunuyor.

Türkiye-Karadağ maçında Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'ın kaleyi koruması bekleniyor.