Mert Müldür kaç maç yok? Sakatlık durumuna dair açıklama

23 Ocak 2025 15:06 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 15:12

Omuz çıkığı teşhisi konulan Mert Müldür'ün sakatlık durumu ve kaç maç olmayacağı taraftarın gündemine yerleşti. Fenerbahçe, Müldür'ün sakatlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'nin oyuncusu Mert Müldür'ün yaşadığı sakatlık sonrasında taraftarlar kaç maç yok merak ediyordu. Sarı lacivertli ekipten bugün sakatlık durumu hakkında paylaşım yapıldı.

MERT MÜLDÜR KAÇ MAÇ YOK?

Fenerbahçe, "Mert Müldür’ün yapılan tetkiklerde omuz çıkığı teşhisi konulmuş ve gerekli müdahale yapılıp tedavisine başlanmıştır" açıklamasını yaptı. Resmi bir açıklama olmazken Müldür'ün tahmini olarak 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

MERT MÜLDÜR SAKATLIK DURUMU

Fenerbahçe, Müldür'de omuz çıkığı tespit edildiğini duyurdu. Sarı lacivertli ekip tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Sağlık Durumu Bilgilendirme... Futbolcumuz Mert Müldür’ün yaşadığı omuz sakatlığı sonrası Altunizade Hastanesi'nde kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerde omuz çıkığı teşhisi konulan oyuncumuza gerekli müdahale yapılıp tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."