Meryem Uzerli’nin yeni dizisi “RU”nun yeni bölümleri her hafta Cuma yayınlanacak

27 May 2024 21:36 - Güncelleme : 27 May 2024 23:49

Meryem Uzerli’nin başrolde olduğu ve çekimleri Urla’da gerçekleştirilen “RU” dizisi, izleyici ile buluştu.

Dizide, 38 yaşındaki evli Reyyan'ın ve 18 yaşındaki zeki genç Uzer'in sıra dışı aşk hikayesi anlatılıyor.

Dizinin ilk iki bölümü 24 Mayıs’ta GAİN’de yayınlandı.

Sekiz bölümden oluşan dizinin geri kalan bölümleri ise her hafta Cuma günü izleyiciyle buluşacak.

Reyyan’ın RU adındaki restoranı işlettiği sahil kasabasında geçen dizi, izleyicilere aşkın ve hayatın karmaşıklığını sunacak.